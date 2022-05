Mann in Obernburger Tankstelle bei Diebstahl von Alkohol erwischt

Am Sonnatg gegen 16:10 Uhr, ging ein Mann in eine Tankstelle in der Römerstraße in Obernburg (Landkreis Miltenberg) und wurde von einem Mitarbeiter beobachtet, als er mehrere Dosen eines alkoholischen Getränks in seine Jackentaschen steckte. An der Kasse wollte er jedoch nur eine Dose bezahlen. Erst auf Ansprache nahm er die weiteren Dosen aus seiner Jacke. Der Mann hatte auch nicht genug Bargeld dabei, um alle Getränke zu zahlen und war bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme erheblich alkoholisiert.

Briefkasten in Niedernberg abgerissen

Niedernberg (Landkreis Miltenberg). In der Nacht von Sonnatg auf Monatg gegen 04 Uhr bemerkte eine Zeugin vor ihrem Wohnhaus in der Benzstraße lautes Geschrei. Am Vormittag stellte sie dann einen Schaden ihrem Briefkasten fest, der vom Wohnhaus durch einen unbekannten Täter abgerissen wurde.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Quelle: Polizei Obernburg/lesa