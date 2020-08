Mann in Lohr stürzt betrunken vom Rad

Ein 35 Jahre alter Mann fuhr am Mittwoch gegen 22:50 Uhr mit seinem Fahrrad die Bachstraße entlang. Er kam ins Straucheln und stürzte schließlich. Hierbei verletzte er sich nicht unerheblich im Gesicht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen ins Klinikum gebracht, wo er sich auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Zwei mal Unfallflucht in Frammersbach

Frammersbach. Im Zeitraum von Montag, 24.08.2020, auf Dienstag, 25.08.2020, wurde in der Wiesener Straße ein geparkter schwarzer Ford Focus angefahren und der linke Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 350,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich.

Am gestrigen Mittwoch, gegen 10:45 Uhr, parkte eine 50jährige Frau ihren Pkw Opel in der Orber Straße ab. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie an der linken Fahrzeugseite einen Streifschaden fest. Möglicherweise wurde dieser durch einen vorbeifahrenden Lkw verursacht. Die Schadenshöhe am Opel wird mit ca. 500,00 Euro angegeben.

Hiweise zu den beiden Unfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main untern Tel.: 09352/8741-0 entgegen.