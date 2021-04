Mann in Kleinheubach mit Amphetamin erwischt

Da der 36-jährige verhielt sich äußerst nervös und auch noch versuchte eine kleine Dose in seiner mitgeführten Tasche verschwinden zu lassen, wurde er näher in Augenschein genommen. Der Grund wurde auch schnell gefunden, nämlich in der Dose hatte er ein weißes Pulver, bei welchem es sich um Amphetamin handelte. Den jungen Mann aus dem Landkreis erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Fahrraddiebstahl

Miltenberg. Von einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Mainzer Straße wurde am Sonntag, 11.04.2021, in der Zeit zwischen 13.00 und 17.00 Uhr, ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von 1.000 Euro entwendet. Das schwarze Fahrrad war mit einem Schloss an einen Laternenmast angekettet.

Opferstöcke aufgebrochen:

Großheubach. Ein bisher Unbekannter hatte sich im am Sonntag, in der Zeit zwischen 11.00 und 18.30 Uhr, vermutlich in der Kirche in der Kirchstraße einschließen lassen, brach zwei Opferstöcke auf und entwendete einen unbekannten Bargeldbetrag. Der Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro. Der Täter konnte die Kirche wieder verlassen, da die Türen von innen zu öffnen sind.

Zeugen, die zu den vorgenannten Straftaten Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg zu melden.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Miltenberg