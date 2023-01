Mann in Kahl lebensgefährlich verletzt - Verdächtiger in Haft

Den bisherigen Ermittlungen nach gerieten die beiden Männer es in einem Zimmer der Pension in der Aschaffenburger Straße gegen 1.30 Uhr in Streit. Hierbei fügte der 54-Jährige dem Jüngeren mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zu. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg.

Nach Eingang des Notrufs bei der Polizei fuhren mehrere Streifen zum Tatort, wo sie den 54-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos festnahmen und die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellten.

Der lebensgefährlich verletzte 35-Jährige wurde von einem Notarzt versorgt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich außer Lebensgefahr, berichtet die Leitende Oberstaatsanwältin Monika Schramm.

Der 54-Jährige verbrachte die Nacht in einer Haftzelle in Aschaffenburg. Er wurde am Mittwochvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete, unter anderem aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags, Untersuchungshaft an.