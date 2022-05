Mann in Hausen mit Marihuana und Jagdmesser erwischt

Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem wurden im Auto wenige Gramm Marihuana und ein Jagdmesser sichergestellt, das wegen der Klingenlänge von dem Mann nicht mitgeführt werden durfte. Der Auto Schlüssel des Mannes wurde zur Verhütung einer Drogenfahrt gefahrenabwehrend sichergestellt.

Am 05.05.22, gegen 14.15 Uhr, war ein Herr mit seinem Auto in der Grabengasse im Ortsteil Trennfurt unterwegs, als es in der Motorhaube zu rauchen begann. Kurze Zeit darauf fing es im Motorraum an zu brennen. Die Feuerwehren Klingenberg u. Trennfurt waren vor Ort und konnten das Auto löschen. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Motorraum brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

