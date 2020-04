Mann in Gewahrsam weil er Partnerin schlägt

Am Dienstag, gegen 21 Uhr, kam es in der Miltenberger Straße zu einem Streit zwischen einem 26-jährigen Mann und einer 38-jährigen Frau, welche bis dato in einer partnerschaftlichen Beziehung standen. Bei den Streitigkeiten rutschte wohl dem Mann die Hand aus und er musste daher in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Rowdy bremst Auto aus

Miltenberg: Wegen Nötigung im Straßenverkehr muss sich ein 43-jähriger Autofahrer verantworten, der zunächst dicht auf eine Suzuki-Fahrerin auffuhr, überholte und schließlich ausbremste. Der Beschuldigte war am Donnerstag, gegen 13:00 Uhr, mit seinem Daimler auf der B469 unterwegs und fuhr so dicht auf den Pkw einer Suzuki-Fahrerin auf, dass sie nicht mal das Kennzeichen mehr lesen konnte. Nach einer Fahrtstrecke von ca. 100 m überholte der Mann und bremste an der Abfahrt Breitendiel / Süd die Suzuki-Fahrerin bis zum Stillstand aus. Der Fahrer stieg schließlich aus, schrie die Suzuki-Fahrerin lautstark an und fuhr dann weg. Durch die verständigten Polizeibeamten konnte der Daimler-Fahrer ermittelt werden, welcher angab, so in Rage gewesen zu sein, weil angeblich die Suzuki-Fahrerin zuvor ihm den berühmten Mittelfinger gezeigt haben soll. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

Unfallflucht in Kleinheubach

Kleinheubach: Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Seehecke wurde am Donnerstag, in der Zeit zwischen 18:10 Uhr und 18:40 Uhr ein geparkter Audi angefahren. Der Unbekannte hinterließ an der linken vorderen Fahrzeugseite einen Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Sachbeschädigung

Rüdenau: Zwischen dem 01.07.2019 und dem 23.04.2020 wurde im Unteren Ohrenbacher Weg der Zaun eines Gartengrundstückes eingerissen und die dort gepflanzten Bäume gefällt. Die Schadenshöhe gibt der Geschädigte mit 250 Euro an.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg