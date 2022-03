Mann in Elsenfelder Tankstelle zusammen geschlagen

Der 21jährige hatte sich zusammen mit einigen Bekannten im Verkaufsraum der Tankstelle aufgehalten. Gegen 23.50 Uhr betraten zwei sichtlich betrunkene Männer die Tankstelle. Einer davon streckte sein überraschtes Opfer mit einem Faustschlag nieder. Daraufhin schlugen beide Betrunkene auf den am Boden Liegenden ein. Eine hinzugekommene junge Frau trat noch auf das Opfer ein. Anschließend verließen die drei die Tankstelle und ließen sich von einem bereitstehenden Taxi wegfahren. Über den Taxidienst konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die drei in Erlenbach am Brückensteg ausgestiegen und über die Bahnbrücke in Richtung Wörth a. Main gelaufen waren.

Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel.: 06022/6290 entgegen.

Rollerfahrer von Auto berührt

Elsenfeld. Wohl kurz abgelenkt war am Freitagnachmittag ein Autofahrer in der Marienstraße in Elsenfeld. Ein vor ihm fahrender Rollerfahrer hatte laut Polizei angehalten, um eine Fußgängerin an einer Querungshilfe über die Fahrbahn gehen zu lassen. Der Fahrer des Skoda hatte dies zu spät bemerkt und war auf den Roller aufgefahren. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.