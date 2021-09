Mann in Damm von Unbekannten angegriffen

Ein Zeuge beobachtete die Gewaltaktion und rief dazwischen. Die Täter ließen anschließend von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Dämmer-Tor. Der 38-Jährige erlitt durch den Angriff ein großes Hämatom im Gesichtsbereich und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden männlichen Täter hatten südländisches Aussehen und waren oberkörperfrei unterwegs.

Zeugen, welche dahingehend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Gegen Tür gefahren und geflüchtet

Damm. Ein Honda-Fahrer stieß am Dienstagmittag beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Lange Straße gegen die Tür der Pfandflaschenrückgabe. An der Tür entstand so ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Ohne Anzuhalten fuhr der Unfallverursacher weiter. Ein Zeuge beobachtete den Ausparkvorgang und merkte sich das Nummernschild. Der flüchtige Autofahrer wird nun von der Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt. Er muss mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Handy überführt 13-jährige Ladendiebin

In einem Bekleidungsgeschäft in der City-Galerie hatte eine 13-jährige Täterin am Dienstagabend von mehreren Kleidungsstücken die Etiketten entfernt und anschließend das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen verlassen. Dummerweise hatte sie ihr Handy in einer Shoppingtasche im Verkaufsraum vergessen. Die junge Dame betrat das Geschäft daher erneut mitsamt der Beute im Wert von fast 40 Euro und fragte eine Verkäuferin nach dem vergessenen Smartphone. In der Shoppingtasche erkannte die Verkäuferin neben dem Handy nun auch die abgerissenen Etiketten und bemerkte so den Diebstahl. Die 13-Jährige gestand daraufhin die Tat und wurde anschließend an die Mutter übergeben.

Geldbörsendiebstahl aus Einkaufswagen

Am Dienstagabend entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse aus dem Einkaufswagen einer 21-Jährigen. Die junge Dame befand sich in einem Warenhaus in der Würzburger Straße und hatte ihre Geldbörse lose in den Einkaufswagen gelegt. Nachdem sie diesen für einen kurzen Augenblick aus den Augen gelassen hatte, musste sie das Fehlen der Geldbörse feststellen. Neben 1.000 Euro Bargeld hat sie unter anderem noch den Verlust von Ausweisdokumenten und Bankkarten zu beklagen.

vd/Polizei Aschaffenburg