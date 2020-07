Mann in Aschaffenburg mit Flasche angegriffen, danach Polizisten bespuckt

Er wurde nicht getroffen, jedoch wurde der 38-Jährige mit Fäusten geschlagen und mit dem Kopf auf eine Bank gepresst. Er erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde. Der Angreifer flüchtete bei Eintreffen der Streifenbesatzung. Er konnte jedoch kurz darauf von den Polizisten ergriffen werden. Nachdem der verletzte Mann von den Rettungskräften vor Ort erstversorgt wurde, musste der Störenfried die Polizei mit auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten. Noch während der Fahrt auf die Wache, spuckte der 34-Jährige den Polizisten gezielt ins Gesicht. Dort angekommen entnahm ein Arzt dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe. Er hat sich nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zu verantworten.

Parkhausrempler

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte einen Pkw VW. Dieser war in einem Parkhaus in der Luitpoldstraße abgestellt und weist nun einen Streifschaden am hinteren linken Kotflügel in Höhe von über 1000 Euro auf. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Männer führen Einhandmesser in der Innenstadt

Am Mittwochnachmittag führten gleich zwei Personen ein Einhandmesser mit sich. Zunächst wurde, gegen 16 Uhr, ein 50-jähriger Mann in den Aschaffauen einer Kontrolle unterzogen. Er hatte kurz zuvor unter den Augen einer wachsamen Streife einen Joint geraucht. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Taschenmesser im Rucksack, darunter ein Einhandmesser. Weiterhin führte der Mann eine geringe Menge Marihuana mit sich. Messer und Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Eine halbe Stunde später wurde ein 52-Jähriger im Park Schöntal einer Personenkontrolle unterzogen. Auch er trug ein Einhandmesser mit sich. Es wurde ebenfalls sichergestellt. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg