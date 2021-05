Mann im Regionalzug bei Kleinwallstadt mt Drogen erwischt

Der junge Mann versuchte noch, bei Erkennen der Streife, sein Rauschmittel zu entsorgen, dies blieb allerdings erfolglos.

Beim Einkaufen bestohlen

Elsenfeld. Eine Rentnerin ist am Montag früh gegen 08.15 Uhr beim Einkauf in einem SB-Markt in Elsenfeld bestohlen worden. Die 67-Jährige hatte ihre Geldbörse während des Einkaufs in einem Korb, den sie unter dem Arm trug abgelegt. Ein noch unbekannter Dieb nutzte die Gelegenheit, die Geldbörse mit ca. 50 Euro Bargeld und diversen Papieren unbemerkt aus dem Korb zu stehlen. Nach Passieren der Kasse des Marktes bemerkte die Dame den Diebstahl.

Fahrrad entwendet

Erlenbach. In der Nacht von 13. auf den 14.05.2021 15:00 (Fr) haben Unbekannte in Erelenbach ein Herren-Trekkingrad entwendet. Das Rad der Marke Bulls, Modell Crossbike Street in schwarz grüner Farbe3 war von seinem Besitzer am Donnerstag Abend neben dem Bouleplatz, mit einem Schloss verswehen, abgestellt worden. Am nächsten Tag musste der junge Besitzer feststellen, dass das neuwertige Gefährt nicht mehr an seinem Platz stand. Es war samt Sicherung entwendet worden. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 400 Euro.

Alkoholisiert unterwegs

Wörth. Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle am 18.05.2021 gegen 01:44 Uhr, haben Beamte der PI Obernburg einen angetrunkenen Wörther aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stellten bei dem Kontrollierten deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Test am gerichtsverwertbaren Alcomaten ergab einen Wert von 0,86 Promille. Den Heimweg musste der Wörther ohne seinen Pkw antreten. Ihn erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine saftige Geldbuße von 500 Euro.

Motorradfahrer betrunken

Obernburg. Am Montagabend ist Beamten der PI Obernburg bei einer Steife ein Motorradfahrer aufgefallen, der augenscheinlich betrunken war. Bei der Kontrolle des Kradfahrers, der es mit seinem Krad bis an die heimische Garage gepackt hatte, mussten die Beamten unmittelbaren Zwang anwenden, um die Flucht des Kradfahrers zu verhindern. Dieser hatte sein Krad mehr recht als schlecht in der Garage abgestellt, so dass es umfiel und versuchte dann durch eine Türe der Streife, die ihn kontrollieren wollte, zu entkommen. Die Beamten konnten dies durch Anwendung von unmittelbarem Zwang verhindern. Sie ordneten bei dem sichtlich betrunkenen Kradfahrer eine Blutentnahme an. Bei der Durchsuchung des Angetrunkenen stellten die Beamten ein verbotenes Einhandmesser sicher, welches dieser in der Kleidung mitführte. Nach Durchführung der Blutentnahme wurde der Alkoholsünder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der Führerschein des Kradfahrers wurde beschlagnahmt.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Obernburg