Mann hört Rauchmelder in Großheubach und ruft die Feuerwehr - Brand schnell gelöscht

Am Donnerstag, um 16.35 Uhr, hörte ein Bewohner der Gartenstraße in Großheubach den akustischen Alarm eines Raumelders im Nachbaranwesen. Nachdem er den Brand im Schlafzimmer festgestellt hatte, verständigte er die Feuerwehr. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Als Ursache wurde ein Akkustaubsauger festgestellt, der beim Laden aufgrund eines technischen Defektes in Brand geriet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Fahrräder gestohlen

Collenberg. In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 18 Uhr, wurden in der Von-Reigersberg-Straße, zwei Fahrräder gestohlen. Es handelt sich um ein grau/schwarzes Mountainbike der Marke Focus, sowie um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Ghost.