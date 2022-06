Mann hat unter Drogeneinfluss Stimmen gehört und Türe eingetreten

Der 32-Jährige Mitmieter im Haus gab an, dass er Stimmen aus der Wohnung unter ihm gehört haben will. Er hatte den Eindruck, dass Personen Hilfe benötigen würden. Später gab er an, dass in der Wohnung einem Hund etwas angetan wurde. Nichts von alldem war richtig. In der Wohnung waren nur zwei ältere Herrschaften, die neuen Mieter, die ihre Möbel aufbauten als der 32-Jährige mit zwei kräftigen Tritten die Wohnungseingangstüre eintrat. Als die Streifenbesatzung vor Ort war hatte die den Eindruck, dass der 32-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Dieser wurde in das Bezirkskrankenhaus gebracht.

Der Schaden an der Türe wird auf ca. 200 € geschätzt. Die Ermittlungen werden wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung geführt. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem 32jährigen eine Blutentnahme an.