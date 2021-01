Mann greift in Großheubach Werkstatt-Mitarbeiter mit Schraubenschlüssel an

Der Angestellte erlitt eine Beule am Kopf, sowie eine Platzwunde an der Lippe. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte der Täter im Bereich seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser muss sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Einbruch in unbewohntes Anwesen

Miltenberg. Im Zeitraum vom 22.01.2021 bis zum 29.01.2021 brach ein unbekannter Täter die Hauseingangstür eines unbewohnten Anwesens im Schechweg auf. Der verursachte Sachschaden beträgt ca. 1000,- Euro. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Kleinheubach. Bereits zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten musste eine 31-jährige Fahrzeugbesitzerin feststellen, dass an ihren Reifen Luft fehlte. Grund hierfür waren mehrere nagelartige Gegenstände. Da hier nicht mehr von einem Zufall ausgegangen werden kann, wurden polizeiliche Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 01.12.2020 - 29.01.2021. In diesem Zeitraum wurden zwei Fahrzeuge, ein VW und ein Audi, welche in der Pommernstraße abgestellt waren, von einem unbekannten Täter angegangen.