Mann greift Frauen in Wörth an

Am Dienstag Abend gegen 19.00 Uhr ist die Polizei von Kunden eines SB-Marktes in Wörth verständigt worden, dass hier eine Frau von einem zunächst Unbekannten angegriffen und verletzt wurde. Ein junger Mann war am Parkplatz des Marktes unvermittelt aus seinem BMW gesprungen und auf eine Kundin losgegangen, die sich gerade an ihrem Wagen auf dem Parkplatz befand. Der Mann griff die 43-Jährige an, stieß sie zu Boden und trat auf sie ein. Hierbei wurde die am Boden liegende Lützelbacherin auch am Kopf getroffen. Die aus dem Markt geeilte Tochter der Angegriffenen konnte den Aggressor durch lautes Anschreien von weiteren Tritten abhalten. Der junge Mann verfolgte hierauf kurzzeitig die Tochter der Lützelbacherin, die sich zu anderen Passanten am Parkplatz flüchten konnte. Danach setzte sich der junge Mann in seinen BMW und fuhr davon. Dank der Aufmerksamkeit der Tochter, die vom flüchtigen Wagen ein Foto machen konnte, gelang es, den Angreifer zu ermitteln. Bei der Nacheile der eingesetzten Polizeistreife wurde diese von Passanten auf einen weiteren Sachverhalt aufmerksam gemacht. Der flüchtige BMW-Fahrer hatte unterwegs im Bereich der Bayernstraße angehalten und eine dort joggende Frau angegriffen. Diese wurde von dem BMW-Fahrer angeschrien und in den Unterleib getreten.

Im Rahmen der Nachschau nach dem Flüchtenden gelang es Verwandten, diesen unter Kontrolle und zur Polizei nach Aschaffenburg zu bringen. Hier stellte sich heraus, dass der junge Mann psychisch angeschlagen und verwirrt war. Er wurde wegen akuter Eigen- und Fremdgefährlichkeit in das Bezirkskrankenhaus Lohr eingewiesen. Die beiden Frauen wurden bei der Attacke verletzt. Die Lützelbacherin musste sich mit diversen Prellungen und Abschürfungen in ärztliche Behandlung begeben. Die Joggerin erlitt durch die Tritte des Verwirrten leichte Prellungen.

Geldkassette entwendet

Erlenbach. Ein Gelddiebstahl ist am Dienstag Nachmittag gegen 15.15 Uhr aus einer Spielhalle gemeldet worden. Eine Aufsicht des Spielhallenbetreibers konnte einen älteren Mann beobachten, der sich mit der Kassette in der Hand fluchtartig aus der Spielhalle begab und mit einem Rad davonfuhr. Der Dieb hatte eine kurze Abwesenheit der Aufsicht genutzt, um die im Kassenbereich befindliche Geldkassette mitgehen zu lassen. Nachdem Bekannte der Spielhallenaufsicht die Verfolgung aufnahmen konnte einer der Verfolger den flüchtigen Dieb schließlich festhalten und einer verständigten Polizeistreife übergeben. Die Beamten konnten die Beute aus der Kassette, ca. 250 Euro Wechselgeld, an die Geschädigten zurückgeben. Bei dem 52-jährigen Dieb, der sich monateweise hier in Deutschland aufhält, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben.

Fahrraddiebstahl

Erlenbach. Am vergangenen Sonntag, 09.08.2020 18:30 (So) - 09.08.2020 20:30 (So), ist am Bergschwimmbad ein Rad entwendet worden. Ein Erlenbacher Rentner hatte hier leichtsinnigerweise sein unverschlossenes altes Rad während es Schwimmbadbesuches am dortigen Fahrradabstellplatz in der Nähe des Kassenhäuschens abgestellt. Dies nutzte der möglicherweise „lauffaule“ Dieb, um damit das Weite zu suchen. Der angerichtete Diebstahlschaden beträgt ca. 100 Euro.

Unfallflucht

Elsenfeld. Eine Unfallflucht ist am Dienstag Nachmittag von einem Anwohner Am Stachus gemeldet worden. Der Zeuge konnte einen VW-Fahrer beobachten, wie dieser rückwärts ausparkte und dabei mit seinem Fahrzeug an einer Laterne hängenblieb. Danach fuhr der Golffahrer zunächst davon, kehrte nach Angaben des Zeugen aber wenige Minuten später zum Unfallort zurück, sammelte die zurückgelassenen Scherben seiner Heckleuchte auf und entfernte sich dann wieder. Eine verständigte Polizeitreife konnte den Unfallflüchtigen dank des mitgeteilten Kennzeichens auf er Elsenfelder Umgehung aufnehmen und am Ortseingang Kleinwallstadt anhalten. Den Kleinwallstädter erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. An der Straßenlaterne entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von 600, an dem VW in Höhe von ca. 1000 Euro.

