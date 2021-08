Mann greift 36-Jährigen in Aschaffenburg an

Nachdem am Dienstagabend in der Aschaffenburger Innenstadt ein 36-Jähriger einen anderen Herrn darauf aufmerksam machte, seinen zuvor weggeworfenen Müll vom Boden aufzuheben und in einem Mülleimer zu entsorgen, kam es zur Streitigkeit. Der alkoholisierte 28-jährige „Müllsünder" trat daraufhin gegen das Bein des 36-Jährigen und kratzte diesen an der Hand. Letzterer wehrte sich und schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Beide Personen wurden durch die Auseinandersetzung leicht verletzt.

Körperverletzung durch vier unbekannte Täter

Am Dienstagmorgen, den 17.08.2021, gegen 04:00 Uhr hielten in der Treibgasse in Aschaffenburg vier unbekannte männliche Personen einen 22-Jähriger an und fragten nach einer Probefahrt auf dessen mitgeführtem E-Scooter. Nachdem dies abgelehnt wurde, kam es zu einer Rangelei um das Transportmittel. Infolgedessen schubste einer der Täter den 22-Jährigen zu Boden und verletzte ihn durch einen Tritt. Weiterhin wurde der E-Scooter beschädigt. Die Täter flüchteten über die Treibgasse, nachdem ein unbeteiligter Autofahrer an der Tatörtlichkeit vorbeifuhr. Der Geschädigte wurde durch den körperlichen Angriff leicht verletzt. Eine Täterbeschreibung ist aktuell nicht vorhanden.

Für das Ermittlungsverfahren werden nun Zeugen gesucht. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Während dem Spaziergang Kennzeichen geklaut

Stockstadt. Am Dienstagnachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 16:15 Uhr wurden in der Straße Am Rondell, nahe des Freizeitparks Sonneck an einem Nissan Micra beide Kennzeichen abmontiert und entwendet, während die Halterin im angrenzenden Wald mit ihrem Hund Gassi ging. Erst zu Hause bemerkte sie das Fehlen der Kennzeichen.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegengenommen.

sob/Polizei Aschaffenburg