Mann führt in Schöllkrippen unerlaubt Schreckschusswaffe mit sich

Der junge Mann konnte für das Führen der Waffe nicht den erforderlichen kleinen Waffenschein vorweisen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Geparktes Auto angefahren

Alzenau. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein ordnungsgemäß in der Merkurstraße geparkter roter Pkw Peugeot durch ein anderes Fahrzeug am Kotflügel der Fahrerseite angefahren und dadurch beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Alzenau