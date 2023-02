Mann fuchtelt in Heimbuchenthal mit Waffe herum

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Freitag gegen 10.30 Uhr in Heimbuchenthal gekommen. Grund war ein Mann, der auf der Hauptstraße stand und mit einer Waffe herumfuchtelte. Die Polizei rückte mit acht Fahrzeugen aus zwei Richtungen an - aus Richtung Eschau und Richtung Mespelbrunn. Vor Ort stellte sich heraus, dass es eine Spielzeug-Waffe war.

Laut einer Zeugin haben die Beamten die Waffe eingezogen und den Mann aufgrund seines auffälligen Verhaltens zunächst gefesselt, aber anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Laut Polizeisprecher Philipp Hümmer ist das Verhalten des Mannes auf Alkohol- oder Drogenkonsum zurückzuführen.

ves/mapi