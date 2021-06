Mann flüchtet in Frammersbach vor der Polizei

Am Montagmorgen sollte ein 44-jähriger Fahrer durch eine Streife der Polizei Lohr kontrolliert werden. Der Grund hierfür war, dass der Toyota Fahrer keinen vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Nach eingeschalteten Anhalte Signal versuchte der Fahrzeugführer sich der Kontrolle zu entziehen, indem er beschleunigte und davon fuhr.

Die eingesetzten Beamten konnten beobachten, wie während der Fahrt etwas aus dem Fenster geworfen wurde.

Am Ortsrand stoppte der Fahrer plötzlich sein Fahrzeug, stieg aus und flüchtete weiter zu Fuß. Durch das abrupte Stehenbleiben konnte ein Zusammenstoß mit dem Streifenfahrzeug nicht mehr verhindert werden. Das Dienstfahrzeug rutschte mit der Front auf nasser Wiese gegen das Heck des Toyota.

Der 44jährige Mann konnte jedoch vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Im Nahbereich wurde der herausgeworfene Gegenstand aufgefunden. Hier handelte es sich um Druckverschlusstütchen mit Amphetamin. Im Fahrzeug konnte noch ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Fahrt ohne Führerschein: Lohr

Am Sonntagabend wurde eine 59-jährige Fahrerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Es musste festgestellt werden, dass sie keinen Führerschein besitzt. Zudem besteht der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.



Auf der Bundesstraße 276 zwischen Lohr und Partenstein wurde die Fahrzeugführerin eines Audi einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrerin keinen gültigen Führerschein besitzt. Zudem bestand der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug führte.

Graffiti Schmierereien: Lohr

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag wurden mehrere Schmierereien am Schulzentrum in der Nägelseestraße angebracht. Der Täter sprayte auf einer Fläche von 1x10 Metern den Schriftzug „Legalize it!" auf eine Mauer. Daneben wurde ein 0,5 Meter großes Hanfblatt aufgemalt. Ein weiterer Schriftzug „Br UD Rr" konnte auf einer 1,2x1,2 Meter großen Fläche auf einem Lüftungsschacht festgestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main zu melden.

Polize Lohr/ienc