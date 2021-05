Mann fährt in Erlenbach gegen Mauer

Am 11.05.21 war ein junger Mann mit seinem Auto auf der Klingenberger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Im Bereich der dortigen Werft kam er wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem BMW gegen eine Grundstückmauer aus Backstein, wodurch an der Mauer ein mehrere Meter großes Loch entstand. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Bei Wohnungsdurchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden

Wörth. Am 11.05.21 wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung mit richterlichem Durchsuchungsbeschluss bei einem Beschuldigten Betäubungsmittel aufgefunden. Hierbei handelt es sich um vier Cannabispflanzen, die der Beschuldigte in seiner Wohnung anbaute. Weiter konnten ca. 50 Gramm Psilocybin-Pilze aufgefunden werden, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.