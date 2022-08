Mann fährt betrunken Stromkasten und Autos in Dorfprozelten und Stadtprozelten an

Um 17.40 Uhr war der 53-Jährige auf der Dorfprozeltener Hauptstraße mit seinem schwarzen Ford in Richtung Stadtprozelten unterwegs. Auf Höhe der Ringstraße kam der Mann auf die entgegenkommende Fahrspur und gefährdete dabei eine Fahrradfahrerin, die ihm ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Der Ford prallte in der Folge in einen dortigen Stromkasten und beschädigte diesen erheblich.

Um den Schaden kümmerte sich der Unfallfahrer nicht. Er setzte seine Fahrt zum Penny-Markt in Stadtprozelten fort. Dort beschädigte er beim Rangieren einen schwarzen Audi an der Fahrzeugfront. Passanten verständigten die Polizei und konnten den Mann bis zum Eintreffen der Streife vor Ort festhalten.

Da sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes ergaben, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 0,7 Promille. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Eine mögliche Weiterfahrt hatten die Polizisten ebenfalls unterbunden.

An dem Stromkasten und den unfallbeteiligten Fahrzeugen ist insgesamt ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden. Noch am gleichen Abend hatte sich eine Frau bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass der gleiche Ford auch ihren BMW auf dem Supermarktparkplatz beschädigt hat.

Die Polizeiinspektion Miltenberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet nun mögliche Zeugen oder weitere Geschädigte sich unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Polizeimeldungen für den Kreis Miltenberg