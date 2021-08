Mann fährt Auto ohne Fahrerlaubnis in Lohr

Am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr zu mehreren verkehrswidrig abgestellten Fahrzeugen in die Lohrtorstraße gerufen. Die verantwortlichen Fahrzeugführer wurden vor Ort ausfindig gemacht und nach Prüfung der jeweiligen Fahrtüchtigkeit und Berechtigungen aufgefordert die Autos zu entfernen. Der aus Bosnien und Herzegowina stammende Fahrer eines Ford war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich erhoben wurde.

Wildunfall

Steinfeld-Hausen. Zu einem Zusammenstoß mit einem Daimler und einem Reh kam es am Dienstag gegen 20:45 Uhr auf der Staatsstraße 2437 zwischen Hausen und Sendelbach. Das Tier überlebte die Kollision nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Auch bei einem weiteren Wildunfall am Mittwoch um 00:00 Uhr auf der Kreisstraße MSP 21 von Neuhütten kommend in Fahrtrichtung Bischborner Hof überlebte das Reh den Zusammenstoß nicht. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Fahrraddiebstahl

Lohr. In der Rathausgasse wurde in der Zeit von Montagmorgen 07:00 Uhr bis Dienstagabend 22:00 Uhr ein grau-neongrünes Mountainbike, der Marke Cube entwendet. Das 17 Zoll Damenrad stand unverschlossen in einem Treppenhaus eines dortigen Mehrfamilienhauses. Der Beuteschaden beträgt circa 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main unter der Rufnummer 09352 87410 zu melden.

Bargeld aus Geldbörse entwendet

Während seines Einkaufs in einem Baumarkt in der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße ließ ein 73-Jähriger versehentlich am Dienstag in der Zeit von 15:51 Uhr bis 16:15 Uhr seine Geldbörse im Kassenbereich zurück. Trotz zügiger Nachschau nachdem der Verlust bemerkt wurde, konnte das Portemonnaie vor Ort nicht mehr aufgefunden werden. Am Abend meldete sich die Mitarbeiterin eines örtlichen Supermarktes, in der Walter-Senger-Straße, in welchem der Geldbeutel aufgefunden werden konnte. Bei der Überprüfung des Inhalts stellte der Eigentümer fest, dass sein Bargeld im dreistelligen Bereich fehlte.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr unter der Rufnummer 09352 87410 zu melden.

sob/Polizei Lohr