In Rechtenbach wurde am Mittwoch gegen 18 Uhr ein 64-jähriger Auto-Fahrer aus dem Bereich Aschaffenburg einer Polizeikontrolle unterzogen. Der Mann fiel der Polizeistreife zuvor durch seine unsichere Fahrweise auf. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot zu.

Eine 53-jährige Auto-Fahrerin aus dem Landkreis Main-Spessart wurde am Mittwoch gegen 15 Uhr in Lohr am Main einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Frau stellte sich heraus, dass zwei offene Haftbefehle gegen die Fahrerin bestanden. Die Dame wurde deshalb zunächst festgenommen und auf die Dienststelle verbracht. Letztendlich konnten jedoch beide Haftbefehle durch Zahlung der noch ausstehenden Geldstrafe abgewendet werden und die Frau konnte ihre Fahrt nach circa 2 Stunden wieder fortsetzen.