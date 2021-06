Mann fährt alkoholisiert Auto in Elsenfeld

Gegen 13:50 Uhr wurde der 43-jähriger BMW-Fahrer in der Erlenbacher Straße kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann

Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 0,54 Promille.

Tierschutzrechtliche Verstöße festgestellt

Obernburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden mehrere Angler am Mainufer kontrolliert. Hierbei konnten auch diverse Verstöße festgestellt werden. So hatte ein 60-jähriger die Anzahl der Angeln überschritten (erlaubt ist die Benutzung von zwei Angeln gleichzeitig). Bei einem 64-jährigen wurde eine nicht artgerechte Lagerung nach dem Fang erkannt (mehrere lebende Fische nach dem Fang in einem Behälter mit kaum Wasser).