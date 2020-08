Eine Zeugin beobachtete gegen 22.50 Uhr, wie ein Mann in der Bahnbogensiedlung auf einen Igel eindrosch, und rief die Polizei. Diese ermittelte den Täter. Der Mann gab an, dass das Tier bedrohlich auf ihn zugelaufen wäre und er den Igel für eine Ratte gehalten habe. Um die »Rattenplage« in seinem Viertel zu bekämpfen, habe er das Tier getötet. Der Mann bekommt laut Polizei eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

nle