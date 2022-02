Dieser erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der 39-Jährige konnte von der Polizei noch am Ort des Geschehens festgenommen werden. Die Umstände des Tatgeschehens sind noch unklar. Die Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei Heilbronn/mm