Mann droht in Marktheidenfeld mit Sprung von Dach

Die Marktheidenfelder Polizei war zunächst in anderer Sache am Einsatzort gebunden, weil nach einem Verkehrsdelikt in der Wohnung eines anderen jungen Mannes unterschiedliche Betäubungsmittel aufgefunden worden waren. Während dieses Einsatzes flüchtete der 25-Jährige gegen 17.00 Uhr plötzlich auf das Dach des Hauses. Er hatte sich zufällig auch in dem Mehrfamilienhaus aufgehalten und offenbar befürchtet, aufgrund eines gegen ihn bestehenden Haftbefehls festgenommen zu werden. Der Gesuchte machte deutlich, sich lieber in die Tiefe zu stürzen, als von der Polizei mitgenommen zu werden.

Um das Schlimmste zu verhindern, alarmierten die Beamten sofort die Feuerwehr und forderten die Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Unterfranken an. Es handelt sich hierbei um Polizisten, die für derartige Einsatzlagen speziell geschult sind. Fast zeitgleich mit deren Eintreffen konnte ein Beamter der Polizeiinspektion Marktheidenfeld den 25-Jährigen mit kommunikativen Mitteln beruhigen. Mit der Gewahrsamnahme des Mannes war der Einsatz vor Ort gegen 18.30 Uhr beendet.

Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, führte sein Weg anstatt in eine Justizvollzugsanstalt in ein Bezirkskrankenhaus.

Hinweis der unterfränkischen Polizei:

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken berichtet in der Regel nicht über Suizidfälle. Eine Berichterstattung erfolgt nur bei Einsätzen mit besonderer Öffentlichkeitswirksamkeit.

Sollten Sie selbst Suizidgedanken haben, erhalten Sie unter den kostenlosen Rufnummern der Telefonseelsorge, Tel. 0800/1110111 oder 0800/1110222, rund um die Uhr Unterstützung oder weiterführende Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus Ihrer schwierigen Situation aufzeigen können.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken