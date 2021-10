Mann betrunken mit gestohlenem Fahrrad in Miltenberg unterwegs

Bei der Anhaltung fiel er fast vom Fahrrad. Der Grund hierfür konnte schnell erkannt werden, er stand unter Drogen. Zusätzlich wurde festgestellt, dass das Crossrad gestohlen war. Nach einer Blutentnahme durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Miltenberg. Am Montag, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.05 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Heimwerkermarktes in Miltenberg, Breitendieler Straße, ein roter Fiat 500 angefahren. Die linke Seite wurde über fast die komplette Länge eingedrückt und verkratzt, der Schaden dürfte sich auf ca. 2000 Euro belaufen.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg