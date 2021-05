Mann bemalt Verteilerkasten in Marktheidenfeld

Gegen 19:15 Uhr, wurde beobachtet, wie an einem Verteilerkasten an der Kreuzung Kreuzbergstraße/Ringstraße der Schriftzug „FSB“ angebracht wurde. Anschließend flüchtete der Täter auf einem Roller in Richtung Busbahnhof. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung und anhand der Täterbeschreibung des Zeugen wurde als Tatverdächtiger ein amtsbekannter 25-jähriger Mann am Mainradweg kontrolliert. In seinem Rucksack konnten unter anderem einige Farbstifte, passend zur Schmiererei auf dem Verteilerkasten, aufgefunden werden. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.