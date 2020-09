Mann belästigt 15-Jährige in Würzburg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, wurde eine 15-jährige Schülerin vor ihrer Schule in der Augustinerstraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser sprach die Jugendliche an, gab ihr seine Telefonnummer und versuchte diese auch zu küssen. Sie schob den Mann jedoch von sich weg und gab ihm lautstark zu verstehen, dass er sie in Ruhe lassen soll. Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Die Schülerin begab sich daraufhin nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

1,65 Meter groß

35 Jahre alt

schlank

Zeugen, die den Mann beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0931/457-2230 bei der Würzburger Polizei zu melden.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken