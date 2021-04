Unfallflucht in Schöllkrippen

Um kurz vor 15 Uhr hatte eine 46-jährige VW-Fahrerin auf einem Parkplatz bei einer Bank geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, konnte sie nicht einsteigen, da eine ältere Frau ihr Auto sehr nahe an dem VW geparkt hatte. Die ältere Dame bemerkte dies und parkte ihr Auto um, so dass VW-Fahrerin einsteigen konnte. Zu Hause bemerkte sie dann einen Schaden an der hinteren linken Seite ihres Fahrzeugs, der von dem Umparkvorgang herrühren dürfte.

Zwei Wildunfälle: Blankenbach

Am Donnerstagmorgen ereigneten sich auf der Staatsstraße 2305 bei Blankenbach zwei Wildunfälle.

Um 05.30 Uhr erfasste ein Skoda-Fahrer einen Hasen. Fazit: 1.000 Euro Schaden am Auto.

Gegen 06.30 Uhr kollidierte eine Seat-Fahrerin dann mit einem Reh. Das Auto wurde dabei im Frontbereich beschädigt (1.000 Euro).

In Wohnhaus eingedrungen: Kahl

Am Donnerstag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr drang ein Unbekannter in ein unverschlossenes Wohnhaus in der Forststraße ein. Die Eigentümer waren zu dieser Zeit nicht anwesend. Der Täter durchsuchte die Räumlichkeiten, flüchtete aber ohne Beute.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.