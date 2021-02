Mann bei Unfall in Kleinostheim leicht verletzt

Gegen 18.15 Uhr wollte ein 22-jähriger Mazda-Farher von der Saaleckerstraße kommend nach links auf die B8 in Richtung Aschaffenburg abbiegen. Zeitgleich hatte ein 52-jähriger Nissan-Fahrer, der von der Mainparkstraße kommend geradeaus in die Saaleckerstraße fahren wollte Grün an der Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Nissan-Fahrer leichte Verletzungen. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mazda-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Die Feuerwehr Kleinostheim sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf mehr als 10.000 Euro summieren.

Ralf Hettler