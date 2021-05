Mann bei Unfall in Dettingen schwer verletzt

Gegen 12.15 Uhr fuhr der Mann mit seinem BMW auf der Hanauer Landstraße in Richtung Großwelzheim. Er fuhr dann aus bisher nicht bekannten Gründen gegen einen geparkten Mazda, der durch den Aufprall gegen eine Hausmauer geschoben wurde. Dann touchierte er einen weiteren geparkten Wagen und kam schließlich zum Stehen.

Der Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen Verletzungen an der Wirbelsäule. Nach der Erstversorgung wurde er ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Zwei Kinder, die im BMW mitfuhren, blieben unverletzt. Der BMW und der Mazda mussten abgeschleppt werden.

Sprinter-Fahrer mit 1,36 Promille

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagnachmittag konnte ein alkoholisierter Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden. Um kurz vor 18 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei verständigt, da ihm ein Mann aufgefallen war, der zu seinem Mercedes Sprinter torkelte, einstieg und dann wegfuhr. Im Rahmen der Fahndung konnte der Sprinter dann an der Westumgehung angehalten und kontrolliert werden. Da ein Alkotest bei dem 47-jährigen Mann einen Wert von 1,36 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagnachmittag wurde am Friedhofsparkplatz am Kirchberg ein VW angefahren. Der Verursacher flüchtete. Der VW-Besitzer hatte dort um 13.45 Uhr geparkt. Als er 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses auf der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zwei Parkrempler

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag gegen 11 Uhr parkte eine 77-jährige Daihatsu-Fahrerin auf einem Parkplatz in Frohnhofen rückwärts aus. Dabei übersah sie den Daimler eines 82-jährigen Mannes, der gerade vorbeifuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von 2.600 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Um 11.45 Uhr beschädigte eine 78-jährige Peugeot-Fahrerin auf einem Supermarktparkplatz in der Aschaffenburger Straße einen hinter ihr haltenden Opel. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Ladendiebstahl in Schöllkrippen

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Eine 14-jährige Schülerin wurde am Dienstagnachmittag bei einem Ladendiebstahl ertappt. Die Jugendliche hatte um 15.15 Uhr in einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße Waren im Wert von 10 Euro gestohlen.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau