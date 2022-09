Mann bei Unfall auf der A3-Auffahrt bei Goldbach verletzt

Kurz nach 15.30 Uhr fuhr eine Skoda-Fahrerin mit ihrem Kodiaq von der Schönbornstraße kommend in den Auffahrtsbereich in Fahrtrichtung Würzburg. Als sie vermutlich bemerkte, dass sie hier verkehrt ist, wendete sie über die durchgezogene Linie. Ein nachfolgender VW-Fahrer musste deshalb stark abbremsen. Ein ihm nachfolgender Skoda Yeti kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte in das Heck des Passat.

Um den 32-jährigen Passat-Fahrer möglichst schonend aus seinem Auto retten zu können, setzte die Feuerwehr Goldbach hydraulisches Rettungsgerät ein und entfernte die Rückbank des Fahrzeugs. Der Mann wurde durch eine Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 33-jährige Fahrer des Yeti blieb unverletzt.

Der Skoda Yeti wurde abgeschleppt.

Die Feuerwehr Goldbach sicherte außerdem die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme konnte der Auffahrtsbereich nur wechselseitig befahren werden.

Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Ralf Hettler