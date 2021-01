Mann bei Unfall an Großostheimer Kreuzung leicht verletzt

Eine Citroen-Fahrerin war am Mittwoch gegen 9.15 Uhr auf der Großostheimer Straße von Aschaffenburg kommend in Richtung Großostheim unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Obernburger Straße fuhr sie vermutlich bei Rot in die Kreuzung ein und prallte dort mit ihrem Citroen gegen einen Fiat, der von Niedernberg kommend in Richtung Stockstadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß prallte der Fiat zudem noch gegen einen entgegenkommenden VW. Bei dem Unfall wurde der Fiat-Fahrer leicht verletzt. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Alle drei Fahrzeuge, die in den Unfall verwickelt waren, mussten abgeschleppt werden. Die weitere Sachbearbeitung hat der Verkehrsunfalldienst der Polizeiinspektion Aschaffenburg übernommen.

rah