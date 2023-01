Mann bei Streit vor Bar in Aschaffenburg schwer verletzt

Dem Sachstand nach kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.40 Uhr, vor der Bar in der Riesengasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personengruppen. Nach Eingang der ersten Mitteilung begaben sich umgehend mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei vor Ort. Vor Ort konnten lediglich noch drei Männer im Alter von 36, 41 und 50 Jahren angetroffen werden. Drei Tatverdächtige waren beim Eintreffen der Beamten bereits flüchtig.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Männer im Alter von 40 und 42 Jahren im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Ein dritter Tatverdächtiger, von dem lediglich bekannt ist, dass er rund 185 cm groß und mit einer weißen Jacke bekleidet war, konnte nicht mehr angetroffen werden.

Drei Personen verletzt ins Krankenhaus

Der 41-jährige Geschädigte wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt und musste nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus. Auch die beiden festgenommen Tatverdächtigen, welche leichte Verletzungen erlitten hatten, kamen zur weiteren ärztlichen Versorgung in eine Klinik.

Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen - Zeugen gesucht

Der Auslöser für die Auseinandersetzung ist ebenso wie der genaue Tathergang noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen. Auf Grund der deutlichen Alkoholisierung aller Tatbeteiligten, die allesamt einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerten, konnten diese bislang nicht zur Sache vernommen werden.

Zeugen, welche die Auseinandersetzung vor der Bar beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

MESPELNBRUNN. Am Samstagabend kam es im Ortsgebiet zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer und mehreren Jugendlichen. Die genauen Hintergründe sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auseinandersetzung auf Höhe der Sparkasse

Dem Sachstand nach befanden sich die Jugendlichen am Samstagabend, gegen 20.50 Uhr, auf dem Nachhauseweg und überquerten hierbei die Hauptstraße auf Höhe der dortigen Sparkasse. Einem 16-Jährigen ist hierbei seine Einkaufstüte gerissen und zu Boden gefallen. Ein mit fünf Personen herannahender Audi musste auf Grund dessen abbremsen.

Der 35-jährige Fahrer des Audi stieg in der Folge aus nicht nachvollziehbaren Gründen aus und schlug unvermittelt auf den 16-Jährigen sowie seine beiden Begleiter im Alter von 14 und 22 Jahren ein. Anschließend beleidigten er und eine 32-jährige Fahrzeuginsassin die drei Personen massiv. Als der 35-Jährige schließlich von einem naheliegenden Grundstück Holzlatten holte und weiter auf die drei Männer einschlagen wollte, wurde er von couragierten Zeugen daran gehindert.

Unmittelbar nach Eingang des ersten Notrufs begaben sich mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei vor Ort und konnte alle Beteiligten vor Ort antreffen.

Beide Tatbeteiligte alkoholisiert - Blutentnahmen durchgeführt

Bei dem 35-Jährigen und seiner 32-jährigen Begleiterin konnte vor Ort deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,2 Promille bei der Frau bzw. rund 1,6 Promille bei dem Mann. Da die Fahrereigenschaft vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten, wurde bei beiden Personen eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurden diese nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die drei Geschädigten wurden glücklicherweise allesamt lediglich leicht verletzt. Der 35-Jährige wird sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung sowie Beleidigung verantworten müssen. Auf die 32-Jährige wartet ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Vier-Rad-Scooter vor Friedhof entwendet – Zeugen gesucht

STOCKSTADT. Unbekannte haben am Freitagnachmittag einem 56-Jährigen seinen Vier-Rad-Scooter gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der 56-Jährige befand sich am Freitag zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr auf dem örtlichen Friedhof. Als er diesen wieder verlassen hatte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter seinen dort geparkten schwarzen Vier-Rad-Scooter der Marke Drive entwendet hat. Das Fahrzeug hatte einen Wert von rund 3.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Weiterer Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Aschaffenburg

Stockstadt. Zwischen 10.50 Uhr und 13.50 Uhr wurde am Samstag an einem auf dem Norma-Parkplatz in der Obernburger Straße geparkten Auto der Kofferraumdeckel über die gesamte Breite zerkratzt.

Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Alzenau

KLEINKAHL- GROßLAUDENBACH. Am Freitag, zwischen 9 Uhr und 13 Uhr wurde an einem Anwesen in der Großlaudenbacher Straße durch ein Fahrzeug die Grundstücksmauer beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

