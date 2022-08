Mann bei Arbeit an Güllegrube in Werbach tödlich verletzt

Ein 55-jähriger Arbeiter hatte am Donnerstagmorgen den Auftrag, die Güllegrube eines landwirtschaftlichen Betriebs in Werbach zu entleeren. Dabei wurde die Gülle gegen 8 Uhr aus einer Grube in ein Tanklastfahrzeug gepumpt. Bei Durchführung der Arbeiten bestieg der Arbeiter das Tanklastfahrzeug, um den Füllstand zu überprüfen. Hierbei kam der Arbeiter mutmaßlich mit einer zu hohen Konzentration der Güllegase in Kontakt, woraufhin er vom Tanklastfahrzeug herabstürzte, als er gerade von diesem heruntersteigen wollte. Er verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo er am Abend verstarb.

Etwa eine halbe Stunde zuvor war bereits ein 56-Jähriger Arbeiter bei den Arbeiten mit der Gülle ebenfalls von seinem Tanklastfahrzeug gestürzt. Er war auf den Tank des LKW gestiegen und hatte sich auch in der Nähe der Güllegase befunden. Er verlor das Bewusstsein und stürzte vom LKW. Der Arbeiter zog sich dem Sturz eine Kopfplatzwunde zu, weshalb er ins Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim zur Ursache dauern an.

Wertheim-Reicholzheim: Einbruch in Angelverein

Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag in eine Vereinshütte in Wertheim-Reicholzheim ein. Der oder die Täter verschaffen sich zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 18.30 Uhr am Donnerstag Zutritt zum Gebäude in der Straße "Im Seppbach" und entwendeten einen Fernseher und einen geringen Bargeldbetrag sowie mehrere Flaschen Spirituosen. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Eine Pedelec-Fahrerin wurde am Donnerstag bei einem Unfall in Tauberbischofsheim leicht verletzt, als sie von einem Pkw erfasst wurde. Der Toyota-Fahrer wendete gegen 11.15 Uhr sein Fahrzeug im Bödeleinsweg in einem Hof. Als er wieder in Richtung Bahnhof auf die Fahrbahn fahren wollte, übersah er vermutlich aufgrund geparkter Fahrzeuge und der blendenden Sonne die Frau auf ihrem Zweirad, die gerade in Richtung Bauhof unterwegs war. Sie wurde frontal erfasst und stürzte. Ihr Fahrrad wurde fast komplett vom Toyota überrollt. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

dc/Polizei für den Main-Tauber-Kreis