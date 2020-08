Mann begrapscht 18-Jährige in Aschaffenburg

Am Montagabend, gegen 19 Uhr, befand sich eine 18-Jährige mit ihrer Freundin Nähe des Spielplatzes in der Suicardusstraße. Hierbei ging ein fremder Mann an ihr vorbei und fasste der jungen Frau an den Po. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte leider nicht zum Aufgriff des Fremden. Der Mann war circa 40 Jahre alt, 173 Zentimeter groß und schlank. Er trug sein welliges Haar zurückgekämmt. Er trug ein dunkelgraues T-Shirt mit kurzer blauer Jeans. Auffällig war seine „Boxernase“ sowie eine zur Hälfte abrasierte Augenbraue.





Handtaschendiebstahl in der Herstallstraße

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter entwendete am Montag, gegen 13 Uhr, einer 72-jährigen Frau die Handtasche. Während die Tasche samt Geldbörse, Handy und Dokumente am Rollator der Frau hing, lief sie entlang der Herstallstraße. Hier bemerkte die Dame den Diebstahl. Kurz zuvor war sie auffällig von einer Frau angesprochen und vermutlich mit Absicht abgelenkt worden. Die Fremde wurde als circa 35-Jährig und etwa 165 Zentimeter groß beschrieben, die ein Kleid mit rosé farbigem Blümchenmuster trug. Sie war in Begleitung einer jungen Frau im Alter von etwa 25 Jahren. Beide waren schlank. Die jüngere Frau war möglicherweise schwanger. Der 72-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von über 2000

Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.





Unfallflucht in Aschaffenburg

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag, in der Zeit von 16 bis 18:30 Uhr, einen BMW. Das Auto war im Parkhaus in der Luitpoldstraße abgestellt und wies im Anschluss eine Delle in der Heckstoßstange auf. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Glücklicherweise hatte ein Zeuge einen handschriftlichen Zettel mit dem Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs hinterlassen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun nach dem unfallflüchtigen Fahrzeugführer und sucht zugleich den unbekannten Zeugen. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person sowie zu dem Zeugen können bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der 06021/857-2230 gegeben werden.



Zwei Waldkindergärten im Aschaffenburger Landbereich angegangen

Goldbach/Stockstadt. Ein unbekannter Täter entwendete In der Nacht von Freitag auf Samstag ein aufgestelltes Hochbeet, das im Außenbereich des Goldbacher Waldkindergartens in der Unterafferbacher Straße aufgestellt war. Zuvor entfernte der Täter das aufgezogene Gemüse. Der Schaden fällt eher gering aus.

In der darauf folgenden Nacht machte sich eine unbekannte Person am Außengelände des Stockstädter Waldkindergartens Am Dreispitz zu schaffen. Hier wurde der Vorplatz verwüstet und die Tür eines dort befindlichen Bauwagens verkratzt. Auch hier fiel der Schaden eher gering aus.



Ob es sich bei den beiden Vorfällen um denselben Täter handelt, ist Teil der Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

xere/Polizei Aschaffenburg