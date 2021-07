Mann bedroht in Alzenau Pförtnerin mit Machete und verwüstet Haftraum

Gegen 12:05 Uhr tauchte die betrunkene Person (35) bei seiner ehemaligen Firma im Industriegebiet Süd auf und betrat trotz mehrmaligen Hausverbotes erneut das Firmengelände. Nach ca. 50 Meter wurde er von der Pförtnerin angesprochen und erneut vom Firmengelände verwiesen. Der Mann ignorierte die Aufforderung und bedrohte die 35-jährige Pförtnerin. Dabei griff er nach einer mitgeführten Machete mit einer Klingenlänge von 20 cm. Die Pförtnerin setzte sich sofort mit lautem Schreien zur Wehr, was dazu führte, dass er sich umdrehte und flüchtete. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, an der mehrere Dienststellen beteiligt waren, wurde der Aggressor kurz darauf im Bereich des Bahnhofes in Karlstein angetroffen und festgenommen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die Machete wurde in einem mitgeführten Rucksack aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und seinem weiter aggressivem Verhalten wurde er in Gewahrsam genommen, der auch richterlich bestätigt wurde.

Im Verlauf des Gewahrsams kam es zu Suizidankündigungen, die eine Einweisung ins BKH Lohr nötig machte. Die Person stand teilweise völlig neben sich, verwüstete den Haftraum und beschädigte den Verwahrraum und wollte sich mit aller Macht selbstständig verletzen. Fixiert auf einer Krankenliege musste er nach Lohr transportiert werden. Eine Anzeige wegen Bedrohung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wird erstattet.

Fahrradfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Sommerkahl - Auf dem Fahrradweg parallel zur Staatsstraße 2305 stürzte gegen 12:10 Uhr eine 61-jährige Fahrradfahrerin alleinbeteiligt. Vermutlich führte Unachtsamkeit zu dem Fahrfehler. Die Dame musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum Alzenau gebracht werden. Bei dem Sturz zog sie sich Verletzungen am linken Arm zu, die erstversorgt wurden. Es entstand kein Sachschaden

Sturz mit Leichtkraftrad in scharfer Rechtskurve

Mömbris - Nicht angepasste Geschwindigkeit war offensichtlich die Ursache bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall eines Leichtkraftrades gegen 14:00 Uhr auf der Staatsstraße 2309 von Johannesberg kommend in Fahrtrichtung Mömbris-Reichenbach. Der 17-jährige Fahrer einer Yamaha fuhr wohl mit Geschwindigkeitsüberschuss in eine scharfe Rechtskurve. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit für den engen Kurvenradius rutschte ihm sein Vorderreifen weg. Er stürzte nach rechts auf die Fahrbahn, schlitterte weiter nach links über den Gegenfahrstreifen und prallte dort in die angrenzende Schutzplanke mit Unterfahrschutz. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Zweiradfahrer großes Glück und verletzte sich eher leicht und zog sich bei dem Unfall „nur“ Schürfungen und Prellungen zu. Er wurde ins Klinikum Aschaffenburg zur Erstversorgung und weiteren Untersuchungen gebracht. Das Leichtkraftrad wurde erheblich beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird hier auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Grobes Fehlverhalten führt zu schwerem Verkehrsunfall

Mömbris - Auf der Kreisstraße AB 18 zwischen Dörnsteinbach und Niedersteinbach kam es gegen 14:20 Uhr bei einem Überholmanöver bei unklarer Verkehrslage und schlechter Sicht zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger junger Mann überholte bereits mehrfach mit seinem schwarzen BMW von Dörnsteinbach kommend mehrere Fahrzeuge an unübersichtlichen Stellen in rasanter Art und Weise. Auf Höhe des Parkplatzes vor Niedersteinbach setzte er im Kurvenbereich zum Überholen eines Lkw an, obwohl er den Gegenverkehr nicht einsehen konnte. Just in diesem Moment kam ihm ein roter Mazda entgegen. Der 42-jährigen Mazda-Fahrerin war es alleine zu verdanken, dass es zu keinem Frontalzusammenstoß kam. Geistesgegenwärtig wich sie nach rechts aus und fuhr in den Straßengraben. Es kam trotzdem zu einer seitlichen Berührung in dessen Folge der BMW gegen den Lkw geschleudert wurde, der von ihm überholt werden sollte. Vom Lkw abgeprallt, schleuderte der BMW weiter zurück über die Gegenfahrbahn und kam schließlich in der Zufahrt zum Parkplatz zum Stehen. Wie durch ein Wunder blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Am BMW des Unfallverursachers erstand erheblicher Sachschaden, der auf 15.000,- Euro geschätzt wird. Weder BMW noch Mazda waren fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Mazda dürfte sich auf ca. 7.000,- Euro belaufen und am Lkw entstand nur leichter Sachschaden. Vor Ort gaben sich mehrere Zeugen zu erkennen, die das grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrverhalten bezeugen konnten bzw. von ihm überholt wurden. In Folge dessen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwalt Aschaffenburg der Führerschein des BMW-Fahrers sofort sichergestellt und somit darf er ab sofort keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen. Ihn er erwartet weiter eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen groben Fehlverhalten beim Überholen.

Sachbeschädigung an Kfz

Kahl am Main - In der Zeit von Donnerstag, 29.07.2021, 13:00 Uhr bis Freitag, 30.07.2021, 12:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße 9 der linke Außenspiegel eines blauen Peugeot 308 beschädigt. Der Außenspiegel wurde vermutlich abgeschlagen bzw. abgetreten. Keine Täterhinweise vorhanden und somit ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Unterschlagung von Transportgut

Alzenau - Ein 19 jähriger Fahrer eines Transportunternehmens im Industriegebiet Süd unterschlug ein hochwertiges Paket. Hierzu wurde das Paket von ihm nicht gescannt und am Ende seiner Tour einbehalten. Durch die Videoüberwachung des Unternehmens konnte ein Verladen in den Lkw festgestellt werden, jedoch bei der Überprüfung der Dokumentation des Paketes wurde dieses nicht ausgeliefert. Der ganze Vorfall passierte bereits am 23.07.2021, doch erst am gestrigen Freitag erfolgte die Anzeigenerstattung, da die Unterschlagung erst dann sicher nachgewiesen werden konnte. Das Päckchen enthielt hochwertige Mobilfunkgeräte mit Zubehör. Der Fahrer zeigte sich in einer Vernehmung geständig und ein Teil des Paketinhaltes konnte auch wieder aufgefunden werden. Die restliche Tatbeute hatte er bereits nach Moldau versandt und eine Rückführung wurde von ihm zugesichert. Um eine Strafanzeige wegen Unterschlagung kommt er aber trotzdem nicht herum. Der komplette Paketinhalt hatte einen Wert von 6.857,87 Euro.

Trickbetrug

Alzenau. Im Laufe des Freitagnachmittages kam es erneut zu einem versuchten Trickbetrug in hiesigem Dienstbereich. Eine 82-jährige Frau wurde von einer männlichen Person kontaktiert, der sich als ihr Enkel ausgab. Sehr schnell hatte die rüstige Rentnerin einen Verdacht eines Enkeltricks und der Anrufer wurde von ihr auch damit konfrontiert und daraufhin sofort das Gespräch beendet. Es kam zu keinen Forderungen und es wurden auch keine persönlichen Daten herausgegeben. Hier warnt die Polizei eindringlich vor den Phänomenen Trickbetrügereien „Falscher Polizeibeamter“ und auch gerade den „Enkeltrick-Betrügereien“ bei Senioren.

Alkoholisierter Fahranfänger

Aschaffenburg. Gegen 02.30 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw VW in der Ebersbacher Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem 20-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest erbrachte einen Wert von 0,34 Promille. Da dieser Wert bei einem unter 21-jährigen Fahrer zu hoch ist, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Der junge Mann muss sich auf ein Bußgeldverfahren einstellen.

Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Aschaffenburg. Mit Schürfwunden und Prellungen wurde am Freitag gegen 15 Uhr eine Fußgängerin ins Aschaffenburger Klinikum eingeliefert. Die 20-jährige Frau wollte den Fußgängerüberweg in der Alexandrastraße überqueren, als die Fahrerin eines Pkw Daimler von der Würzburger Straße in die Alexandrastraße fuhr. Obwohl sich die Fußgängerin bereits mittig der Fahrbahn befand, wurde sie touchiert und hierbei leicht verletzt.

Geparkten Pkw touchiert und geflüchtet

Aschaffenburg. Der Besitzer eines Pkw Ford stellte sein Fahrzeug am Freitag in der Zeit von 11.40 Uhr bis 15.00 Uhr in dem Parkhaus der City Galerie in der Goldbacher Straße ab. Als er wieder zu seinem Pkw zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrerseite. Der entstandene Unfallschaden wird auf circa 2500 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach Streit Schnittverletzungen zugefügt

Aschaffenburg. Auf dem Grillplatz in der Ebersbacher Straße kam es am Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr zu einer Körperverletzung. Der 21-jährige Geschädigte erlitt hierbei Schnittverletzungen am Unterarm und im Halsbereich. Während einer privaten Feier auf dem Grillplatz entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen den Kontrahenten, die sich flüchtig kannten. Aus einer Gruppe heraus wurden dem Geschädigten die Schnittverletzungen zugefügt. Auf der Feier kam es durch die Streifenbesatzungen der Polizei Aschaffenburg zu einer Festnahme eines 28-jährigen Tatverdächtigen. Der betrunkene Mann wurde nach der Sachverhaltsaufnahme wieder entlassen. Die Verletzungen des Geschädigten wurden im Klinikum Aschaffenburg ambulant behandelt.

Smartphone entwendet

Aschaffenburg. Am Freitag gegen 15.15 Uhr legte der Besitzer sein Smartphone auf einen Tisch im Außenbereich eines Restaurants in der Straße „Am Floßhafen“. Als er es circa 10 Minuten später wieder einstecken wollte, lag es nicht mehr dort. Offensichtlich wurde es in dem Zeitraum durch einen bislang Unbekannten entwendet.

Diebstahl in der Gaststätte

Aschaffenburg. Am Freitag gegen 17 Uhr teilte der Besitzer einer Gaststätte in der Würzburger Straße der Polizei in Aschaffenburg einen Diebstahl von Bargeld mit. Ein Gast hatte einen unbeobachteten Moment genutzt, um aus einer Schublade einen größeren Bargeldbetrag zu entnehmen. Der Wirt bemerkte den Diebstahl jedoch sofort und sprach den Täter darauf an. Dieser versuchte sich fußläufig von der Lokalität zu entfernen, konnte durch den Gaststättenbetreiber aber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der stark betrunkene Täter räumte den Diebstahl ein.

Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Aschaffenburg. Während einer Kontrolle eines Fahrradfahrers am Freitag gegen 17 Uhr am Bahnhof in Aschaffenburg wurde festgestellt, dass der 14-jährige Benutzer das Pedelec kurz zuvor am Gleis 1 entwendet hatte. Das blau-schwarze Rad der Marke Merida wurde sichergestellt und wird auf der Polizeiinspektion Aschaffenburg verwahrt. Der rechtmäßige Besitzer wird noch gesucht.

Beifahrerseite eingeschlagen

Aschaffenburg. In der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurde an einem, in der Scharnhorststraße abgestellten, Pkw die Beifahrerseite eingeschlagen. Der Sachschaden an dem blauen Honda wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Leichtkrafträder zusammengestoßen

Laufach, Lkr. Aschaffenburg. Gegen 18.30 Uhr befuhren zwei Leichtkraftfahrer die Hauptstraße in Fahrtrichtung Hain. Als der Vorrausfahrende verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies sein 16- jähriger Begleiter zu spät und fuhr auf das Kraftrad auf. Hierbei stürzte der junge Unfallverursacher und wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. An den beiden Motorrädern entstand ein Unfallschaden von circa 500 Euro.

Körperverletzung beim Sommergartenfest

Großostheim-Pflaumheim, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr kam es während des Sommergartenfests in der Welzbachhalle zu einer Streitigkeit auf der Herrentoilette. In dessen Verlauf wurde einem 21-jährigen Mann durch einen bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Nummer 06021-8570 zu melden.

Fahrrad aus Keller entwendet

Kleinostheim, Lkr. Aschaffenburg. Aus einem unverschlossenen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße wurde in der Zeit vom 29.07, 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr ein Fahrrad entwendet. Das gelbe BMX der Marke Bergsteiger hatte einen Wert von circa 150 Euro.

Bei Kontrolle Marihuana aufgefunden

Kleinostheim, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Kontrolle dreier Jugendlicher in der Scheblerstraße, wurden gegen 21.00 Uhr bei allen Jugendlichen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt.

