Mann bedroht Frau in Marktheidenfeld mit Cuttermesser

Anschließend seien beide in Richtung eines schwarzen Fahrzeugs gelaufen. Näheres konnte das Mädchen nicht beobachten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief hinsichtlich beider Personen, als auch des Fahrzeugs ohne Erfolg.

Die unbekannte Geschädigte wurde wie folgt beschrieben: Blonde lange Haare, Sportkleidung olivgrün. Der unbekannte Täter war von normaler Statur, hatte dunkle kurze Haare und trug eine kurze Hose. Der Mann hatte zudem einen Dreitagebart.

Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel.: 09391/9841-0.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Erlenbach. Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 55-jähriger Fahrer eines Land Rovers fuhr auf der B8, von Remlingen kommend, in Richtung Marktheidenfeld. In einer Rechtskurve kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte durch die Streifenbeamten festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,7 Promille. Aufgrund des Alkoholwertes wurde folglich eine Blutentnahme durchgeführt.

Unfall mit zwei Leichtverletzten

Marktheidenfeld. Am Freitagmorgen kam es im Kreuzungsbereich des Äußeren Rings und der Baumhofstraße zu einer Kollision zwischen einem VW und einem BMW. Der Fahrer des VW wollte im Kreuzungsbereich nach links abbiegen, übersah hierbei jedoch den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrer des BMW. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem sich der 19-jährige VW-Fahrer leicht verletzte. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein an der Unfallstelle befindlicher Fußgänger am Bein getroffen. Er begab sich folglich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

vd/Polizei Marktheidenfeld