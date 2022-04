Mann attackiert zwei Menschen in Erbach mit Hammer - 32-Jähriger in Lebensgefahr

Der Tatverdächtige, ein 31-Jähriger aus Michelstadt, soll nach ersten Ermittlungen in der Nacht bei den späteren Geschädigten geklingelt und den 32-Jährigen unvermittelt mit einem Hammer attackiert haben. Seine Mitbewohnerin, die den Täter aufhalten wollte, wurde durch Hammerschläge ebenfalls verletzt.

Nachdem der 32-Jährige noch selbstständig den Notruf absetzen konnte, flüchtete der Angreifer. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige in seiner Wohnung festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat zusammen mit der Kriminalpolizei in Erbach die Ermittlungen zu der Tat und ihren Hintergründen übernommen.

Der 31 Jahre alte Festgenommene wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen schwerer Körperverletzung am Mittwoch (13.04.) dem Haftrichter in Michelstadt vorgeführt. Dieser hat die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, da nach ersten Erkenntnissen dringende Gründe für die Annahme vorlagen, dass der Tatverdächtige an einer psychischen Erkrankung leidet, die bei der Tat eine Rolle spielte.

Quelle: Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen