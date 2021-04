Mann attackiert Ex-Frau in Kleinheubach

Außerdem verletzte er noch eine weitere Person, die zu Hilfe eilte. Durch die herbeigerufenen Polizisten konnte der 45-jährige im Rahmen der Fahndung mit seinem Fahrrad angetroffen werden. Er stand unter Alkohl- und Drogeneinfluß und muss sich neben der Körperverletzung auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechtfertigen.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: Großheubach

Am Mittwoch, kurz nach 23.00 Uhr, sollte eine Person "In den Seegärten" einer Kontrolle unterzogen werden. Die Person versuchte "Fersengeld" zu geben, erkannte jedoch nach etwa 50 Meter Sprint, dass er von dem sportstarken Beamten eingeholt wird und blieb daraufhin resignierend stehen. Der Flüchtende warf zuvor noch einen Gegenstand in einen nahegelegenen Garten , was der Beamte beobachten konnte. Nach kurzer Absuche konnten in dem Gartengrundstück die weggeworfenen 2 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Vorsicht vor Wildwechsel – zahlreiche Wildunfälle seit Jahresbeginn: Miltenberg

Im Dienstbereich der Polizei Miltenberg wurden seit dem Jahreswechsel 66 Wildunfälle gemeldet. Für die beteiligten Fahrzeugführer verliefen die Unfälle mit den Wildtieren überwiegend „glimpflich", jedoch nicht für die Tiere, welche überwiegend getötet oder von ihrem Leid erlöst werden mussten.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, gerade nachts und in Waldgebieten zur besonderen Vorsicht und angepasster Fahrweise.

Polizeiinspektion Miltenberg /ienc