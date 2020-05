Mangelnde Ladungssicherung führte zu Unfall

Ein 45-jähriger gewerblicher Kraftfahrer, fuhr am Donnerstag um 15:45 Uhr von Karlburg nach Wiesenfeld. Im Steigungsbereich der Staatsstraße löste sich von einem Wohnanhänger, welcher wiederum auf einem Anhänger geladen war, eine OSB-Platte. Eine nachfolgende 56-jährige Autofahrerin konnte der Platte mit ihrem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und erfasste diese. Dabei wurde der Unterboden des Opels massiv beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Den Fahrer des Lkw-Gespanns, erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

Polizei Karlstadt