Mainflinger See: 59-Jähriger starb vermutlich an Herzinfarkt

Laut Polizei war der Mann aus Mainhausen ein regelmäßiger Gast, der morgens und abends durch den ganzen See schwamm. Als Mitarbeiter am Samstagmorgen ein Fahrrad und Kleidungsstücke am Uferbereich fanden, aber nicht den Besitzer, wurde Alarm ausgelöst. Gleichzeitig lag der Polizei von der Familie des Schwimmers eine Vermisstenanzeige vor.

Aufgrund der Größe des Sees und der eingeschränkten Verfügbarkeit der eingesetzten Taucher sollte die Suche nach dem Mann bereits abgebrochen werden, als der erfahrene Schwimmer gegen 12.32 Uhr doch noch von Tauchern gefunden wurde. »Die genaue Todesursache steht noch nicht fest«, erklärte Detlef Renker, Polizeiführer beim Polizeipräsidum Südhessen. Der Arzt vor Ort gehe von Herzinfarkt aus, aber das müsse noch genauer untersucht werden. Vermutlich sei der Mann bereits am Freitagabend in den See gestiegen. Während der Suchaktion, bei der neben der Feuerwehr Mainhausen auch Taucher der Feuerwehr Aschaffenburg und der DLRG Mainhausen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren, kam auch erstmals die Tauchdrohne der Feuerwehr Karlstein zum Einsatz. Diese konnte aber – so die Feuerwehr Karlstein in einer Meldung auf ihrer Facebookseite – aufgrund des massiven Unterwasserbewuchses nur eingeschränkt eingesetzt werden.

gigi/rah