Jugendliche werfen Warnbaken in Miltenberg von Mainbrücke

Der Augenzeuge beobachtete am Donnerstag kurz nach 19:30 Uhr, wie die Kinder und Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren, die Schilder aufnahmen und in den Main warfen. Dieses meldete er der Polizei. Die Jugendlichen konnten wenig später von den eingesetzten Polizisten aufgefunden und zur Dienststelle mitgenommen werden. Dort wurden sie kurze Zeit später ihren Eltern übergeben. Die Höhe des Sachschadens ist bis dato nicht bekannt.

Auto verliert Reifen

Amorbach. Aus bisher unbekannten Gründen verlor der Fahrer eines VW Passat auf der Staatsstraße 2311, zwischen Amorbach und der Pulvermühle, seinen vorderen linken Reifen. Der Autoreifen schlug in einen entgegenkommenden VW ein und beschädigte das Fahrzeug. Die beiden beteiligten Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt, ein Abschleppfahrzeug musste den Passat an den Haken nehmen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3500 Euro.