Mainaschaff: Schwerer Betriebsunfall  28-Jähriger stürzt zwölf Meter in die Tiefe

Durch einen etwa zwölf Meter tiefen Sturz von einem Hallendach, zog sich der Mann schwerwiegende Verletzungen zu, die noch in einer Klinik behandelt werden. Unterdessen ermittelt die Kripo Aschaffenburg zu den Hintergründen des Betriebsunfalles.

Gegen 13.15 Uhr befand sich der 28-Jährige mit weiteren Mitarbeitern verschiedener Baufirmen auf dem Dach der Industriehalle in der Straße „Im Hofgewann“, um Arbeiten auszuführen. Währenddessen stürzte der Mann durch eine offene Dachfensteröffnung und stürzte zehn Meter in die Tiefe. Er kam schwer verletzt auf dem Hallenboden zum Liegen und wurde durch Zeugen sofort erstversorgt. Nach der Behandlung vor Ort durch einen Notarzt brachte der Rettungsdienst den Geschädigten in ein Klinikum.

Die Untersuchungen, insbesondere zur Ursache des Betriebsunfalles, führt die Kripo Aschaffenburg. In die Ermittlungen ist neben dem Gewerbeaufsichtsamt auch die Berufsgenossenschaft eingebunden.