Mainaschaff: Motorrad prallt in Fahrbahnteiler

Gegen 22.30 Uhr war der 39-jährige von der Nebenfahrbahn auf die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg aufgefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zum Unfallhergang wechselte er auf die Hauptfahrbahn der A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Dort befindet sich aktuell eine Baustelle und der Beschleunigungsstreifen ist verkürzt, die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer beschränkt. Noch auf dem Beschleunigungsstreifen überholte der 39-Jährige dem Sachstand nach einen Kleintransporter und wollte offenbar im Anschluss direkt auf den mittleren Fahrstreifen der A3 wechseln. Baustellenbedingt sind hier allerdings Warnbaken und Mittelschutzwände aus Beton installiert, mit denen das Motorrad kollidierte und der Fahrer letztlich stürzte und noch einige Meter weiter rutschte, bevor er auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Polizei lobt in ihrer Mitteilung die Ersthelfer vor Ort. Sie hielten nicht nur an, um sich zu kümmern und einen Notruf abzusetzen, sondern sicherten die Unfallstelle sofort ab, leisteten dem Verletzten Beistand und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte den 39-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr Stockstadt sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn konnte der Verkehr auf einem, später auf zwei Fahrstreifen vorbeifließen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Am Motorrad entstand laut Polizei ein Sachschaden von 10.000 Euro. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung war die A3 bis zur kompletten Freigabe gegen Mitternacht nur auf dem linken Fahrstreifen befahrbar. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach.

Ralf Hettler