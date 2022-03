Mainaschaff: Mann berichtet von tätlichem Vorfall mit Arbeitsmaschine

Ein aktuell noch namentlich unbekannter Täter versuchte einen 53-Jährigen mit einer Arbeitsmaschine, die mit Europaletten beladen war, die Beine einzuklemmen. Der Mann konnte noch die Beine wegziehen, sodass es zu keinen Verletzungen kam. Dem unbekannten Täter droht jetzt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aschaffenburg. Am Samstagmittag gegen 15:00 Uhr kam es in der Goldbacher Straße in dem Parkhaus der City Galerie zu einer Unfallflucht. In der Ebene 9 wurde ein Audi am linken Kotflügel sowie am vorderen Stoßfänger zerkratzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Bisher gibt es keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher. Gegen den unbekannten Täter wird jetzt aufgrund Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Betäubungsmittel aufgefunden

Aschaffenburg. Am Samstag gegen 22:35 Uhr wurde in der Kleberstraße ein 19 -Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen, nachdem er offensichtlich einen Joint konsumierte. Bei der Kontrolle konnten die Beamten eine geringe Menge Marihuana auffinden. Dem Mann erwartet folglich eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Pkw beschädigt

Aschaffenburg. Am Samstag zwischen 12:30 und 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter in der Ernsthofstraße einen BMW. Hierbei wurde bei dem Fahrzeug der Spiegel zerkratzt, des Weiteren wies der BMW eine Delle an der Fahrzeugfront auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise zu dem Täter liegen aktuell nicht vor.

Nahrungsmittel entwendet

Aschaffenburg. Am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr entwendete eine 32- Jährige in dem Verbrauchermarkt in der Goldbacher Straße mehrere Nahrungsmittel in Wert von circa 49 Euro. Unter anderem schien die Dame Gelüste auf italienische Salami sowie Schinken und Antipasti gehabt zu haben. Ihr droht nun eine Anzeige wegen Diebstahl.



Pkw kollidieren

Sailauf. Am Samstag kam es gegen 20:30 Uhr in dem Kreisel Weyberhöfe zu einem Verkehrsunfall. Hierbei nahm ein 75 - Jähriger Seat Fahrer einem 63 - Jährigen Honda Fahrer die Vorfahrt. Bei dem Honda - Fahrer entstand ein Schaden am rechten Kotflügel in Höhe von 2500 Euro.

Rot an Lichtzeichenanlage übersehen

Großostheim. Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr auf der Einmündung St3115 / Auffahrt B469 zu einem Verkehrsunfall. Hier übersah eine 81-Jährige in ihrem Opel, dass die Lichtzeichenanlage auf Rot schaltete und kollidierte mit einem Ford eines 46 - Jährigen.

Bei dem Opel wurde die Fahrzeugfront eingedrückt, der Ford hatte nach der Kollision eine Beschädigung an der Fahrzeugflanke.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10000 Euro.

Whiskeyflasche gestohlen

Großostheim. Am Samstagabend gegen 19:15 Uhr konnte ein Ladendetektiv des örtlichen Verbrauchermarktes in der Aschaffenburg Straße feststellen wie ein 42 - Jähriger und ein 44 Jähriger gemeinsam eine Flasche Whiskey und zwei Tafel Schokolade einsteckten ohne diese zu bezahlen.

Den beiden droht nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

mkl/Polizei Aschaffenburg