Mainaschaff: Komplett berauscht - Insassen werfen Drogen aus fahrendem Auto 

Das Fahrzeug verließ die A3 an der Anschlussstelle Aschaffenburg-West und sollte in Mainaschaff einer Kontrolle unterzogen werden. Noch bevor die Beamten das Anhaltesignal gaben, flog das Betäubungsmittel in hohem Bogen aus dem geöffneten Beifahrerfenster. Bei der anschließenden Kontrolle wurde beim 21-jährigen Fahrer sowohl Alkoholgeruch als aus drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Ein erster Test ergab ein Wert von umgerechnet 1,26 Promille. Zudem gab er den vorherigen Konsum eines Joints zu. Die Tatsache, dass er auch keine Fahrerlaubnis besaß kam noch erschwerend hinzu. Da in diesem Fall auch der Fahrzeughalter wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis belangt wird, saß dieser praktischer Weise als Beifahrer im eigenen Fahrzeug. Dem ebenfalls betrunkenen 21-jährigen konnten auch die Drogen zugeordnet werden, welche er zuvor aus dem Fenster warf. Ein Suchhund der Polizei hatte diese im Abfahrtsbereich der B8 aufgefunden. Laut einer ersten Stoffanalyse handelte es sich bei dem Betäubungsmittel um eine geringe Menge Kokain.

Da beide Insassen betrunken waren, endete die nächtliche Spritztour an der Kontrollörtlichkeit. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, bevor er wieder entlassen wurde. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Beifahrer und Fahrzeughalter werden nun Ermittlungen eingeleitet, die empfindliche Strafen nach sich ziehen werden.

Drogenfahrt gestoppt

Goldbach. Einen guten Riecher hatten Drogenfahnder der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach. Bereits am Morgen gegen 8.50 Uhr, kontrollierten sie auf der A3 bei Goldbach einen Audi aus dem Landkreis Aschaffenburg. Hierbei stellten die Beamten neben einer geringen Menge Haschisch auch noch die Fahruntauglichkeit des 21-jährigen Fahrzeugführers fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Mann erwarten nun eine Strafanzeige, sowie ein Fahrverbot.

Schleusenunfall

Klingenberg. Beim Befahren der Schleuse Klingenberg beschädigte am Samstag ein niederländische Schiffsführer gegen 10 Uhr mit seinem 187 Meter langen Frachtschiff das Schleusentor, sowie Teile der Schleusenanlage. Hierbei entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Sowohl die Schleuse als auch das Schiff waren nach dem Unfall noch betriebsbereit. Gegen den 41-jährigen Kapitän wurde ein Verfahren eingeleitet.





Führerloses Segelboot treibt auf dem Main

Stockstadt. Unbekannte haben sich vermutlich in der Nacht auf Samstag an einem Segelboot vergriffen. Neben einem Totalschaden am Boot haben sie somit auch noch den Schiffsverkehr auf dem Main gefährdet. Die sogenannte Segeljolle wurde führerlos im Bereich Kleinostheim auf dem Main treibend vorgefunden. Hier hatte sie schon Mast und Segel verloren. Auch das Kielschwert und die Steuereinrichtungen waren nicht mehr vorhanden. Das komplett mit Wasser gefüllte Boot wurde durch Kräfte der Wasserschutzpolizei Aschaffenburg geborgen und an Land verbracht. Der ursprüngliche Liegeplatz des Segelbootes liegt im Bereich des Bayernhafens. Die Wasserschutzpolizei bittet nun um sachdienliche Hinweise, wer im Bereich Limesstraße und dem angrenzenden Uferbereich verdächtige Wahrnehmungen festgestellt hat. Die unbekannten Täter haben scheinbar dort das Boot zu Wasser gelassen, aufgegeben und führerlos treiben lassen. Anrufe nimmt die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2530 entgegen.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach/Wasserschutzpolizei Aschaffenburg