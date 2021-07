Der Hundehalter nahm ihm dieses sofort wieder heraus. Er stellte fest, dass das Brot mit einer Rasierklinge präpariert war. Der Hund blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachverhalt wurde von einer Diensthundeführerin der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg aufgenommen. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise zu einem Tatverdächtigen geben können, wird um Mitteilung bei der Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 gebeten.

Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab

Aschaffenburg. Auf der Kreisstraße AB 11 zwischen Gailbach und Aschaffenburg kam es am Samstag, gegen 14.39 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam die Fahrerin eines Nissans alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Grund hierfür dürfte die Alkoholisierung der Dame gewesen sein, die im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt, sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rollerfahrer stürzt aufgrund Alkoholisierung

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 15 Uhr, stürzte ein Mann in Damm von seinem Roller. Der Spurenlage zufolge touchierte er zuvor einen Randstein und kam danach zu Sturz. Er war bis zum Eintreffen des Notarztes nicht ansprechbar, erlangte später aber wieder das Bewusstsein. Er wurde ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt, und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Auffahrunfall in der Würzburger Straße

Aschaffenburg. Am Samstagabend, gegen 19.40 Uhr, kam es in der Würzburger Straße zu einem Auffahrunfall. Die Fahrerin eines Opels fuhr von Haibach in Richtung Aschaffenburg. Beim Verlassen des ersten Kreisverkehrs in der Würzburger Straße musste sie verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihr fahrende Fahrzeuglenker eines Audis erkannte dies aufgrund seiner starken Alkoholisierung von 2,60 Promille nicht und fuhr auf den Opel auf. Es entstand erheblicher Sachschaden. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Betrunkener Fahrer in Damm

Aschaffenburg. Ein Auto mit einem platten Reifen wurde am Samstag, kurz vor Mitternacht, durch eine Streifenbesatzung in der Schönbornstraße festgestellt. Im Rahmen der Kontrolle machte der Fahrer des Pkw einen alkoholisierten Eindruck. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und bei der PI Aschaffenburg durch einen Arzt durchgeführt.



Ladendiebstahl in der Innenstadt

Aschaffenburg. In einer Drogerie in der Innenstadt wurde am Samstag, gegen 17.30 Uhr, ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Ein Ladendetektiv erwischte den 33-jährigen Beschuldigten beim Stehlen von Parfum im Wert von 132 Euro und übergab ihn anschließend der Polizei. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Metalltor in der Nähe des Pompejanum gestohlen

Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein etwa 2 Meter x 1,5 Meter großes Metalltor von einem Flurgrundstück unterhalb des Pompejanums gestohlen. Eventuell handelt es sich auch um Vandalismus. Sollten Zeugen Hinweise geben können, wird um Mitteilung bei der PI Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 gebeten.



Unfall in Pflaumheim

Pflaumheim. In Pflaumheim kam es am Samstagabend, gegen 21 Uhr, zu einem Vorfahrtsverstoß. Der Fahrer eines Toyotas befuhr die bevorrechtigte Rathausstraße in Richtung Großostheim. Aus der untergeordneten Steinmetzstraße kam ein VW und missachtete die Vorfahrt des Toyotas. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des VWs Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren gegen den Unfallfahrer eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der Beschuldigte eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 10.000 Euro. Die Rathausstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Feuerwehr Großostheim war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Aschaffenburg. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 2 Uhr, wurde ein Auto-Fahrer, in Laufach, auf der B26 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann hatte 0,88 Promille. Er wird angezeigt.

mkl/Polizei Aschaffenburg