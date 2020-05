Mainaschaff: Frau verursacht Unfall in Mainschaff und flüchtet

Ein Skoda fuhr am Montagmorgen, zwischen 07:40 Uhr und 08:10 Uhr, auf der Gartenstraße. Als ein blaues Auto entgegenkam, fuhr der Skoda-Fahrer an den rechten Fahrbahnrand um der unbekannten Fahrzeugführerin die Fahrt zu ermöglichen. Es kam jedoch zur Spiegelberührung beider Fahrzeuge. Der linke Außenspiegel des Skoda ging zu Bruch und fiel zu Boden. Auch der Spiegel des blauen Auto wurde beschädigt und Fahrzeugteile blieben an der Unfallörtlichkeit liegen. Die Fahrzeugführerin beging jedoch Unfallflucht. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Bereich.